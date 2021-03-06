Son dakika! Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi

06.03.2021 02:00 | Son Güncelleme: 06.03.2021 02:07

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde polis ekipleri tarafından bir imalathaneye düzenlenen operasyonda tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde polis ekipleri tarafından bir imalathaneye düzenlenen operasyonda tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathanede kaçak etil alkol üretildiği bilgisine ulaşan Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, imalathanedeki bir tank içerisinden 15 ton, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık bin 200 şişe etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü: "Konu ile ilgili 1 şahıs hakkında 4733 SKM suçundan gerekli adli işlemler yapılmaktadır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir." açıklamalarında bulundu.

Son dakika! Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika! Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika! Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika! Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 02:07:27. #1.15#
title