Son dakika! Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi

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Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde polis ekipleri tarafından bir imalathaneye düzenlenen operasyonda tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde polis ekipleri tarafından bir imalathaneye düzenlenen operasyonda tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathanede kaçak etil alkol üretildiği bilgisine ulaşan Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, imalathanedeki bir tank içerisinden 15 ton, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık bin 200 şişe etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü: "Konu ile ilgili 1 şahıs hakkında 4733 SKM suçundan gerekli adli işlemler yapılmaktadır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı