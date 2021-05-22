Son dakika haber... Kocaeli'de tırmandığı basketbol potasından inemeyen çocuğu itfaiye kurtardı
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Son dakika haber... Kocaeli'de tırmandığı basketbol potasından inemeyen çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Kocaeli'de tırmandığı basketbol potasından inemeyen çocuğu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul bahçesinde tırmandığı basketbol potasından inemeyen çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul bahçesinde tırmandığı basketbol potasından inemeyen çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.

Barış Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde basketbol oynayan 13 yaşındaki Hamza Artut'un bir arkadaşı, kıyafetlerini potaya attı.

Asılı kalan kıyafetlerini almak için potaya tırmanan Artut, yükseklik korkusu nedeniyle bulunduğu yerden inemeyince arkadaşları itfaiyeden yardım istedi.

Burada yarım saat kalan çocuk, itfaiye ekibinin yardımıyla kurtuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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