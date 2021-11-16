Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu Ypg bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, YPG içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası (2)- Yeniden

Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası (2)- Yeniden

 Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası

Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası

 Mehmet Öcalan, koronadan ölen kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor

Mehmet Öcalan, koronadan ölen kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title