Tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi öldü
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Tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi öldü

29.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:26

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Sanayi Mahallesi'nde oto kurtarma hizmeti verilen iş yerinde çalışan Mustafa Haşiloğlu (62), çekici olarak kullanılan arızalı kamyoneti altına yerleştirdiği takozlarla yükselterek tamir etmek istedi.

İşlem sırasında kamyonetin altına giren Haşiloğlu, takozların üzerinden düşen aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Haşiloğlu'nu sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Haşiloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan Haşiloğlu'nun yakınları fenalık geçirdi.

Haşiloğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi öldü
Tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi öldü
Tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi öldü
Tamir ettiği çekici kamyonetin altında kalan kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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