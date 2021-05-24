Son dakika haber... Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyede
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Son dakika haber... Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyede

Son dakika haber... Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyede
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.Ç. ve T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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