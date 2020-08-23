Son dakika haber... Kocaeli'de silahla yaralama olayına ilişkin bir şüpheli tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede M.E.K'nin silahla yaralanma olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli T.C'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA