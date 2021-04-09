Son dakika haber! Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolu gişeler mevkisinde Melih K. idaresindeki 41 UL 717 plakalı otomobil torpido bölümünden alev aldı.
Aracını sağa park eden sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangının söndürülmesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Gözyaşları içinde aracının yanmasını izleyen Melih K'yı, babası Mesut K. teselli etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal