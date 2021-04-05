Son dakika haber | Kocaeli'de "riskli alan" ilan edilen Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapılacak

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de "riskli alan" ilan edilen Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak 1105 konut için Büyükşehir Belediyesi ve hak sahipleri arasında protokol imzalandı.

Kocaeli'de "riskli alan" ilan edilen Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak 1105 konut için Büyükşehir Belediyesi ve hak sahipleri arasında protokol imzalandı.

Kadıköy Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediyesinden devralınan, konutların 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edileceği projede yatay mimariye dikkat edileceğini söyledi.

Cedit Mahallesi'nin yanı sıra Dilovası Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Sazlıdere'nin çözüme kavuşturulması, millet bahçeleri ve Barbaros Mahallesi'ndeki evlerin taşınması gibi yatırımların da gündemlerinde olduğunu aktaran Büyükakın, seçimden önce vaatte bulunup kaçmadıklarını vurguladı.

İzmit Belediyesine bu konuda eleştiri yönelten Büyükakın, "'Bizi engelliyorlar.' diyorlardı, yapmayıp bırakıp kaçtığınız işi biz yapıyoruz. Bu mu engel? Ceditli'nin problemini çözdüğümüz için mi engel olduk? Biz iş yapmaya, onlar laf üretmeye devam edecek. Milletimizden aldığımız güçle insanımızın daha mutlu olması, çocukların daha güzel yarınlarda büyümesi için çalışacağız. Polemikle harcayacak zamanımız yok. Bizler iş üretiyoruz. Birileri, 'Belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor.' diyor. O tıkır tıkır çalışan bizim belediyeler. Sizinkiler sapır sapır dökülüyor." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı sonuna kadar ayakta kalacak"

Büyükakın, bazı emekli amirallerin açıklamasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Tek istedikleri şey 'Kaos çıksın, ortalık yangın yeri olsun, kendimize iktidar devşirelim.' diyorlar. Sizin iktidarınız yerin dibine batsın. Sizin söylediğiniz yalanlar gözünüze dizinize dursun. Hep birlikte gelsinler. Sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Cumhur İttifakı sonuna kadar ayakta kalacak. Şimdiye kadar çoğu adamı yediler. Bu kez başaramayacaklar."

Cedit Mahallesi Muhtarı Nebi Keskin de projeye desteklerinden dolayı Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Büyükakın ve 22 Mart'ta başlatılan uzlaşma sürecinde anlaşma sağlanan hak sahipleri arasında protokol imzalandı.

İmza törenine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Koordinatörler Hasan Ayaz, Abdullah Köktürk, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile vatandaşlar katıldı.

TOKİ tarafından Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi için 15 Haziran Salı günü saat 14.30'da Ankara'da yapılacak ihalenin ardından 1105 konut ile alt yapı ve çevre düzenlemelerinin başlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu