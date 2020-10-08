Son dakika haber: Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

08.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:07
Son dakika haber: Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Darıca, Dilovası, Gebze, Körfez, İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Cem Özer Ezgi Mola Hazal Kaya Sezen Aksu
Spor Babel Ozan Tufan Mbaye Diagne Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 15:10:03. #1.14#
title