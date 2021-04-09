Son dakika haber | Kocaeli'de özel öğrenciler "kavga" ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama yaptı
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Son dakika haber | Kocaeli'de özel öğrenciler "kavga" ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama yaptı

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kocaeli'de özel öğrenciler 'kavga' ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama yaptı

Son dakika haberleri: Kocaeli'de özel öğrenciler, "kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerinin Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kocaeli'de özel öğrenciler, "kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerinin Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü farklı bir etkinlikle kutlamak istedi.

Merkezden gelen "kavga var" ihbarı üzerine harekete geçen polisler kısa sürede kurum binasına vardı.

Yapılan hazırlıktan haberi olmayan polisler, bahçe kapısını açmalarıyla kendilerini bekleyen sürprizle karşılaştı.

Bahçede bekleyen öğrenciler, ellerindeki Türk bayrağı ve "Türk Polisi Huzur ve Güven Verir" pankartıyla polisleri karşıladı.

Polislerin şaşkınlık yaşadığı etkinlik duygu dolu anlara sahne oldu.

Öğrenciler, kendilerini ekip otosuyla gezdiren polislere yaptıkları seramik ürünleri ve anahtarlıkları hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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