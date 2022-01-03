Son dakika haber... Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı

Son dakika haber... Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde H.G. idaresindeki 34 YM 2460 plakalı otomobil, A.S. yönetimindeki 34 DBB 316 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan H.G, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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