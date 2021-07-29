Son dakika: Kocaeli'de orman yangını
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Son dakika: Kocaeli'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yanan orman ise havadan görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alevlere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Son dakika: Kocaeli'de orman yangını
Son dakika: Kocaeli'de orman yangını
Son dakika: Kocaeli'de orman yangını
Son dakika: Kocaeli'de orman yangını
Son dakika: Kocaeli'de orman yangını
Son dakika: Kocaeli'de orman yangını
Son dakika: Kocaeli'de orman yangını
Son dakika: Kocaeli'de orman yangını
Son dakika: Kocaeli'de orman yangını
Son dakika: Kocaeli'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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