Son dakika haber... Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden biri daha yaşamını yitirdi.

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsünün dün yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Avcı'nın yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Öte yandan, tedavileri tamamlanan 2 öğrencinin taburcu edildiği öğrenildi. Sürücü Mehmet Ö. ile yaralı 16 öğrencinin ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile midibüsteki 19 öğrenci yaralanmıştı.