Son dakika haber! Kocaeli'de markette çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Kocaeli'de markette çıkan yangın söndürüldü

12.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:05
Son dakika haber! Kocaeli'de markette çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir markette çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir markette çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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