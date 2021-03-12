Son dakika haber! Kocaeli'de markette çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir markette çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal