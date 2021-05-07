Son dakika haber... Kocaeli'de kuru sıkı tabancayla oynarken kazara tetiğe basan çocuk kendini yaraladı
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Son dakika haber... Kocaeli'de kuru sıkı tabancayla oynarken kazara tetiğe basan çocuk kendini yaraladı

Son dakika haber... Kocaeli'de kuru sıkı tabancayla oynarken kazara tetiğe basan çocuk kendini yaraladı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde babasının kuru sıkı tabancasıyla oynarken kazara tetiğe basan 14 yaşındaki çocuk kendini yaraladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde babasının kuru sıkı tabancasıyla oynarken kazara tetiğe basan 14 yaşındaki çocuk kendini yaraladı.

Karapınar Mahallesi'nde oturan 14 yaşındaki A.D, babasına ait kuru sıkı tabancayla oynarken kazara tetiğe basması sonucu silah ateş aldı.

Boynundan yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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