Son dakika haber! Kocaeli'de kumar ve oyun oynayanlar yakalandı
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Son dakika haber! Kocaeli'de kumar ve oyun oynayanlar yakalandı

26.01.2021 00:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:36
Son dakika haber! Kocaeli'de kumar ve oyun oynayanlar yakalandı

Son dakika haber... KOCAELİ'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde polisin bir iş yeri ile lokale yaptığı baskında kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

KOCAELİ'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde polisin bir iş yeri ile lokale yaptığı baskında kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi. 

İzmit'te polis ekiplerinin iş yerine yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 6 kişiye  koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden ceza kesildi. Polisin, Gebze'de lokale düzenlediği baskında ise 15 kişiye sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Ceza kesilenlerden 5'ine de kumar oynadıkları için ayrıca işlem yapıldı. Kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Lokal, zabıta ekiplerince mühürlendi. 


Son dakika haber! Kocaeli'de kumar ve oyun oynayanlar yakalandı
Son dakika haber! Kocaeli'de kumar ve oyun oynayanlar yakalandı
Son dakika haber! Kocaeli'de kumar ve oyun oynayanlar yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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