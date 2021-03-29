Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 550 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 550 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 550 kişiye para cezası verildi

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 550 kişiye para cezası uygulandı.

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Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 550 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1006 iş yeri ve 15 bin 746 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 62, yasaklı yerlerde sigara içen 4, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 475, karantina tedbirlerine uymayan 4 ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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