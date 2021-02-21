Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 307 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 307 kişiye para cezası verildi

21.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:08
Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 307 kişiye para cezası verildi

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 307 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 307 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 680 iş yeri ve 14 bin 693 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 47, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 259 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yeri sahibine para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında da 651 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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