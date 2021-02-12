Son dakika haber | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 300 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 300 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1143 iş yeri ve 19 bin 766 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 33, karantina tedbirlerine uymayan 3, maske takmayan 81, yasaklanan yerde sigara içen 27 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 155 kişi ile tedbirlere uymayan bir iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 111 kişi yakalandı, 1203 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş