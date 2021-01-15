Son dakika haber... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 250 kişiye para cezası
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Son dakika haber... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 250 kişiye para cezası

15.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:09
Son dakika haber... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 250 kişiye para cezası

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 250 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 250 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1111 iş yeri denetlendi, 15 bin 825 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 1, maske takmayan 84, sosyal mesafe kuralına uymayan 46, yasaklanan yerlerde sigara içen 31, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 83 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 5 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 166 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1352 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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