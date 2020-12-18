Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 248 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 248 kişiye para cezası verildi

18.12.2020 01:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 01:12
Son dakika haber! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 248 kişiye para cezası verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 248 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 248 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1220 iş yeri denetlendi, 18 bin 28 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 3, maske takmayan 97, yasaklanan yerlerde sigara içen 32, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 99, sosyal mesafe kuralına aykırı davranan 17 kişi ile tedbirlere uymayan 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, çalışmalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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