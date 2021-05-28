Son dakika haber | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri ihlal edilerek kumar oynanan yalıya polis botuyla operasyon düzenlendi

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kumar oynandığı belirlenen deniz kenarındaki bir yalıya, 2 polis botuyla operasyon düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası verildi, mekan sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş