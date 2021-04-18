Son dakika haber! Kocaeli'de kısıtlamayı ihlal ederek oyun oynayan 6 kişi ile işletme sahibine idari işlem uygulandı
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Son dakika haber! Kocaeli'de kısıtlamayı ihlal ederek oyun oynayan 6 kişi ile işletme sahibine idari işlem uygulandı

Son dakika haber! Kocaeli'de kısıtlamayı ihlal ederek oyun oynayan 6 kişi ile işletme sahibine idari işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 6 kişi ile işletme sahibi hakkında idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 6 kişi ile işletme sahibi hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren işletmede 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ederek oyun oynadığı belirlendi.

İşletme sahibinin de aralarında yer aldığı 7 kişiye idari işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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