Son dakika haber! Kocaeli'de kısıtlamayı ihlal ederek oyun oynayan 6 kişi ile işletme sahibine idari işlem uygulandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 6 kişi ile işletme sahibi hakkında idari işlem yapıldı.