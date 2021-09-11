Son dakika haber... Kocaeli'de kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, kazalı araçtaki kadın yaşamını yitirdi, eşi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikametinde E.S'nin kullandığı 46 BM 790 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Z.S. araçta sıkıştı.

Bu sırada kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi B.T'ye M.A. idaresindeki 34 DCZ 458 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü E.S. ile eşi Z.S'yi sıkıştıkları araçtan kurtardı.

Yaralanan sürücüler M.A. ve E.S. ile eşi Z.S. ve otoyol görevlisi B.T, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Z.S. ile B.T. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otoyolun Ankara yönünde aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.