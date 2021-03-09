Son dakika haber | Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerinden Kovid-19 uyarısı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) üyesi kafe ve restoran işletmecileri, toplumun tüm kesimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymasını istiyor.

Restoran ve kafe işletmecileriyle toplantıda bir araya gelen KOTO Başkanı Necmi Bulut, yaptığı açıklamada, Kovid-19 risk haritasında "turuncu" kategorideki Kocaeli'nin, vaka sayılarının artması nedeniyle "kırmızı" kategoride yer almasının beklendiğini belirtti.

Kafe ve restoranların sadece eğlence değil, 10 milyon kişinin ekmek kapısı olduğunu vurgulayan Bulut, daha fazla denetim yapılarak sürecin yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen kafe ve restoran işletmecilerine destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Bulut, "Sizin mücadeleniz, bizim ödevimiz. Tüm taleplerinizi ilgililere iletmeye ve çözümü için çalışmaya hazırız. Bu yolda bir işletmemizi bile kaybetme lüksümüz ve niyetimiz yok." dedi.

"Verilecek tüm görevlere hazırız"

Kafe ve restoran işletmecileri tarafından yapılan ortak açıklamada ise sektörlerinin "bacasız sanayi" olduğuna işaret ederek, "Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğimizi defaatle vurguluyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin kurallara uymasını, uymayan işletmelerin ayırt edilmesini, uyanlarla bir tutulmamasını talep ediyoruz. KOTO kafe ve restoran işletmecileri olarak, gerek saha denetimi gerekse bilgilendirme anlamında verilecek tüm görevlere hazır olduğumuzu belirtir, açılmak için günlerdir hijyen hazırlığı yapan işletmelerimizin bu çabasının boşa çıkarılmamasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, 20. Meslek Komitesi Başkanı Cem Gür, 16. Komite Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım, 20. Meslek Komitesi meclis üyeleri İlhan Akkurt, Eray Bodur ve komite üyeleri Özgür Akçi ile Mehmet Cezayir de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay