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Son dakika haber | Kocaeli'de kaçak kripto para üretimine operasyon

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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Son dakika haber | Kocaeli'de kaçak kripto para üretimine operasyon

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak kripto para üretimi yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak kripto para üretimi yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen ve kripto para üretiminde kullanılan 53 ekran kartı, 9 güç kaynağı, 8 anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli, Kripto, Güncel, Haberler

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