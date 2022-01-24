Son dakika haber: Kocaeli'de itfaiyeciden kar mesaisi nedeniyle düğününe gelemeyen arkadaşlarına sürpriz ziyaret

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de itfaiye personeli Batuhan Kara, karla mücadele çalışmaları nedeniyle düğününe katılamayan mesai arkadaşlarını gelin arabasıyla ziyaret ederek sürpriz yaptı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de itfaiye personeli Batuhan Kara, karla mücadele çalışmaları nedeniyle düğününe katılamayan mesai arkadaşlarını gelin arabasıyla ziyaret ederek sürpriz yaptı.

İzmit ilçesinde düzenlenen törenle Nilüfer Daş ile hayatını birleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Kara, mesai arkadaşlarının düğününe katılamayacağını öğrenince harekete geçti.

Kentte dün akşam etkisini artıran kar yağışından kaynaklanan iş yoğunluğu nedeniyle düğününe katılamayan çalışma arkadaşlarına sürpriz yapmak isteyen Kara, gelin arabasıyla arkadaşlarının nöbet tuttuğu Kocaeli Fuarı mevkisindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gitti.

Kara ve eşini kar yağışı altında karşılayan itfaiyeciler, meşale yakarak çifte mutluluklar diledi.