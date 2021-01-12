Son dakika haber | Kocaeli'de inşaattan düşen işçi öldü
12.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:34
Son dakika haber... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Çayırova Mahallesi'nde Ahmet Polat (51), çalıştığı inşaatın 3 katında, kalıp sökerken dengesini kaybederek düştü.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine gelen olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Polat'ın öldüğünü belirledi.
Polat'ın cesedi Akse Mezarlık Morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal