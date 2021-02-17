Son dakika haber! Kocaeli'de hırsızlık şüphelilerini çaldıkları sabun ele verdi
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Son dakika haber! Kocaeli'de hırsızlık şüphelilerini çaldıkları sabun ele verdi

17.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:17
Son dakika haber! Kocaeli'de hırsızlık şüphelilerini çaldıkları sabun ele verdi

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan H.T. (41) ve İ.E'nin (39) üst aramasında bir kalıp el sabunu bulundu.

Hırsızlık yapılan evden de sabun çalındığının belirlenmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinden hırsızlık amacıyla Kocaeli'ye gelen zanlıların, 2 evden çaldıkları televizyon, çamaşır makinesi, kamera kayıt cihazı ve çeşitli ev eşyalarını sakladıkları tespit edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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