Son dakika haber! Kocaeli'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haber! Kocaeli'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kocaeli'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kedi yavrusunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kediyi "tilki kuyruğu" adı verilen delici aletle bulunduğu yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri, su vererek sakinleştirdikleri kediyi daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Apartman sakinleri, kediyi kurtarmak için seferber olan itfaiye personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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