Son dakika haber! Kocaeli'de haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü
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Son dakika haber! Kocaeli'de haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü

16.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:55
Son dakika haber! Kocaeli'de haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahla saldırıya uğrayan avukat hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahla saldırıya uğrayan avukat hastanede hayatını kaybetti.

Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta ikamet eden Y.Y. ile haciz işlemleri için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan ve haciz memurları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi Y.Y, tabancayla avukat Arslan'ın göğsüne ateş etti.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Y.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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