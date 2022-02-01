Son dakika haber | Kocaeli'de geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı - Haberler
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Son dakika haber | Kocaeli'de geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Son dakika haber | Kocaeli'de geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm ve ayrıştırma deposuna silahla ateş açıldı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm ve ayrıştırma deposuna silahla ateş açıldı.

Şekerpınar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan deponun önüne yaya olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içeriye doğru 5 el ateş etti.

İş yerinde inceleme yapan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurşunlardan 3'ünün kamyonun ön camına, 2'sinin de ofisin penceresine isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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