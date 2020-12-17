Son dakika haber: Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede
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Son dakika haber: Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede

17.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:43
Son dakika haber: Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede

Son dakika gündem haberine göre KOCAELİ merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli olarak Kayseri, Yalova ve Bursa'da operasyon düzenledi. Operasyonda 10 eski askeri okul öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen gözaltına alındı. 11 kişiden O.A. ve Y.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltındaki H.D., A.B., O.A., T.E., A.Ç., E.D., M.S., Ö.Ş.Ö. ve S.E.P. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


- İzmitkocaeli
Son dakika haber: Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede
Son dakika haber: Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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