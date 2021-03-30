Son dakika haber! Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haber! Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberleri... Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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