Son dakika haber... Kocaeli'de evinde saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kocaeli'de evinde saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kocaeli'de evinde saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinde kesici aletle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinde kesici aletle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Servetiye Karşı Mahallesi'nde oturan arkadaşı C.T. (49) ile telefonda konuşan V.Y, çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Eve giden jandarma ekipleri, C.T'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan C.T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

C.T'ye ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

Jandarma ekipleri, cinayetin failinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

 Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çökertti! Trafik tartışmasında vurmuş

Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çökertti! Trafik tartışmasında vurmuş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Şafak Sezer Gülşen
Spor Gökhan Töre Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Meral Akşener Tahir Büyükakın Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Kocaeli'de evinde saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 18:51:00. #1.12#