Son dakika haberi | Evde doğum yapan kadının bebeğini öldürdüğü iddiası
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Son dakika haberi | Evde doğum yapan kadının bebeğini öldürdüğü iddiası

20.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:21

Son dakika haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yapan kadının, bebeğini öldürdüğü iddia edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yapan kadının, bebeğini öldürdüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak'ta ikamet eden hamile M.T. sancılarının başlamasının ardından evde doğum yaptı.

Daha sonra cinnet getiren kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçakladı.

Durumu fark eden baba, eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürdü.

Sağlık personelince yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlenirken, kanaması olan kadın tedavi altına alındı.

M.T'nin 3 kızı olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | Evde doğum yapan kadının bebeğini öldürdüğü iddiası
Son dakika haberi | Evde doğum yapan kadının bebeğini öldürdüğü iddiası
Son dakika haberi | Evde doğum yapan kadının bebeğini öldürdüğü iddiası
Son dakika haberi | Evde doğum yapan kadının bebeğini öldürdüğü iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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