Son dakika haber! Kocaeli'de evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı
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Son dakika haber! Kocaeli'de evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

30.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:46
Son dakika haber! Kocaeli'de evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Sokak'ta Orhan Al'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evin üst katında bulunan Zafer Can (17) ve kardeşi Çağatay Al (4) evden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Vücudunda yanıklar oluşan Çağatay Al, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, ağabeyi ise Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde fenalık geçiren anne Gülşah Al'ı sağlık ekipleri sakinleştirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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