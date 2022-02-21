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Son dakika haber | Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı

AA, Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Son dakika haber | Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavgada eski ortağı tarafından tabancayla vurularak yaralanan müteahhit hastaneye kaldırıldı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavgada eski ortağı tarafından tabancayla vurularak yaralanan müteahhit hastaneye kaldırıldı.

Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak'ta müteahhit E.Y. ile eski ortağı F.K. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, tabancayla ateş ederek E.Y'yi bacağından yaraladı.

Park halindeki otomobilin arkasına saklanarak kurtulan E.Y, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kurşun isabet eden bazı otomobiller de hasar gördü.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta tabancasıyla gözaltına alındı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Dumlupınar, Kocaeli, Güncel, Haberler

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