Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI
Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında, üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında, üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevkedilirken yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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HABER Alişan KOYUNCU - KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı