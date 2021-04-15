Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI
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Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında, üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında, üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevkedilirken yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Alişan KOYUNCU - KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)

Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI
Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI
Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI
Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI
Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI
Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI
Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI
Son dakika haberleri... DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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