Son dakika haber | Kocaeli'de depoda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kocaeli'de depoda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber | Kocaeli'de depoda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi Esenyol Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki ahşap malzemelerin yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince çevrede önlem alındı, dumandan etkilenen apartman sakinine ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında depo büyük hasar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeniden yangın başladı! Alevlere havadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeniden yangın başladı! Alevlere havadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Bakan Elvan: 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz
Son dakika haberi: Bakan Elvan: 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz
Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Doğa, inadına "Ben varım" dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Erdoğan Yüksek Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Tarkan Cimilli İbo Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Muslera Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | Kocaeli'de depoda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 09:23:27. #1.16#

title