Son dakika haber: Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı daha adliyede
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi.
DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla 2 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.
Zanlılardan birinin daha önce adliyeye sevk edildiği, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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