Son dakika... Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekipler, örgüt güdümünde faaliyet yürüttüklerini belirledikleri 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız