Son dakika... Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika... Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haber... Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, örgüt güdümünde faaliyet yürüttüklerini belirledikleri 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Necip Uysal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:38:43. #1.15#
title