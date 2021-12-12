Son dakika haber... Kocaeli'de çulluk avı sırasında kazara vurulan avcı hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haber... Kocaeli'de çulluk avı sırasında kazara vurulan avcı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber... Kocaeli'de çulluk avı sırasında kazara vurulan avcı hastaneye kaldırıldı
AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çulluk avı sırasında kazara vurulan avcı tedavi altına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çulluk avı sırasında kazara vurulan avcı tedavi altına alındı.

Çalköy Mahallesi'nde ormanlık alanda farklı avcı gruplarının çulluk avı sırasında Ufuk E, el ve yüzüne saçma isabet etmesiyle yaralandı.

Yaralı avcı, arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Murat Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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