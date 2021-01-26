Son dakika haber... Kocaeli'de çıkan yangında bir ev zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Kocaeli'de çıkan yangında bir ev zarar gördü

26.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:14
Son dakika haber... Kocaeli'de çıkan yangında bir ev zarar gördü

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bekirdere Mahallesi Platin Sokak'ta Suriye uyruklu Hamdo El Haydar'ın ikamet ettiği evin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üç katlı binanın ikinci katındaki evde çıkan yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seçil Gür Hande Erçel Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Borsa İstanbul
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kocaeli'de çıkan yangında bir ev zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 17:16:26. #1.15#
title