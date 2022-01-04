Son dakika haber | Kocaeli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü - Haberler
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Son dakika haber | Kocaeli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

Son dakika haber | Kocaeli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde gece saatlerinde O.Ç.K. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç.K. bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan O.Ç.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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