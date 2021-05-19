Son dakika haber... Kocaeli'de ByLock kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün içerisinde faaliyet yürüten ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda ekipler, belirledikleri 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş