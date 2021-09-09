Son dakika haber... Kocaeli'de bir işçi çalıştığı fabrikada ölü bulundu
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Son dakika haber... Kocaeli'de bir işçi çalıştığı fabrikada ölü bulundu

Son dakika haber... Kocaeli'de bir işçi çalıştığı fabrikada ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir işçi çalıştığı fabrikada ölü bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir işçi çalıştığı fabrikada ölü bulundu.

Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'ndeki fabrikada üretim bölümünde çalışan Sabri Ö'nün hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabri Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sabri Ö'nün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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