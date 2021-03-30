Son dakika haber! Kocaeli'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 1764 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haber! Kocaeli'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 1764 kişiye para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kocaeli'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 1764 kişiye para cezası kesildi

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 1764 kişiye para cezası uygulandı.

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Kocaeli'de bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 1764 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında 22-28 Mart'ta kentte denetimler gerçekleştirildi.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde, 133 bin 882 kişi sorgulandı, aranan 531 şahıs yakalandı, 23 bin 983 iş yeri kontrol edildi.

Sosyal mesafeyi ihlal eden 213, maske takmayan 706, zorunlu karantinaya uymayan 12, sigara içme yasağına riayet etmeyen 311 ve pazar günü sokağa çıkan 522 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Ayrıca geçici ikamet gibi nedenlerden olmak üzere 55 kişinin yurtlarda izolasyona tabi tutulmasına karar verildi.

Öte yandan, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 733 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi, Vefa Sosyal Destek gruplarınca toplam 11 bin 287 kişinin talebi karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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