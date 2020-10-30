Son dakika haber! Kocaeli'de bir genç üvey babasını bıçakla yaraladı, araya giren kişiyi öldürdü
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Son dakika haber! Kocaeli'de bir genç üvey babasını bıçakla yaraladı, araya giren kişiyi öldürdü

30.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:22
Son dakika haber! Kocaeli'de bir genç üvey babasını bıçakla yaraladı, araya giren kişiyi öldürdü

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde 19 yaşındaki H.Ö. ile üvey babası E.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö, E.E. ile araya giren üvey babasının arkadaşı Ü.Ş'yi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ü.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı E.E. ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ü.Ş'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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