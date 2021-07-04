Son dakika haber | Kocaeli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde bulunan Nihat A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, çökme tehlikesine karşı bina çevresine emniyet şeridi çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal